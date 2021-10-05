55 yıl önce çektiği, enkazdan uzanan elin fotoğrafını paylaştı; o kişinin hayatta olduğunu öğrendi

Britanya’da, yıkılan bir binanın enkazının altında kalan kişi ve onun fotoğrafını çeken gazeteci 55 yıl sonra sosyal medya üzerinden tanıştı; yakında bir araya gelecek.

Fotoğraflar: Geoff Ellis

Bath kentinde 1966’da yıkılan bir binayla ilgili haber yapmaya giden Bath Chronicle gazetesinin foto muhabiri Geoff Ellis enkazdan elini uzatan Albert Timbrell’in fotoğrafını çekti. Onun kurtarılıp kurtarılmadığını görmeden gazeteye döndü ve haberini, fotoğrafını yetiştirdi.

Timbrell (76), Ellis, gazetenin eski nüshasını internette paylaşınca fotoğrafı gördü. Evde halının altında gazeteyi bulduğunu ve ‘o üzücü olayı hatırladığını’ belirten Ellis, “Yıllar önceydi biri göçük altında kalmıştı” yazmıştı.

O karedekinin kendisi olduğunu kazağından anlayan Timbrell, paylaşımdan birkaç saat sonra sosyal medya hesabından Ellis’le irtibat kurdu: “O elin sahibi benim.”

Göçük altından çıktıktan sonra psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ve fotoğrafı görmediğini anlatan Timbrell, Ellis’le en kısa sürede yüz yüze görüşeceklerini dile getirdi.

O binada işçi olarak çalıştığını söyleyen Timbrell, “Çalışırken birinin, ‘Düşüyor’ dediğini duyduk ve bina çöktü. Kaçacak bir yerim yoktu. Bina başıma yıkıldı sadece elimi dışarı uzatabilmiştim” dedi.

1,5 saatlik bir çalışmanın sonucunda kurtarıldığını belirten Timbrell, yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağının altını çizdi.

Bu fotoğrafı, meslek hayatı boyunca çektiği karelerin yer aldığı kitaba koyduğunu söyleyen Ellis ise şöyle konuştu: “Fotoğrafı çektikten sonra arama-kurtarma çalışmasının sonucunu bekleyemeden gazeteye döndüm. O kişinin kurtulduğunu öğrenmek 55 yıl sonra da olsa beni çok sevindirdi. Buluşacağımız için heyecanlıyım.”