Diken

Yaramazlara biraz batar!

52 yıl önce çalıştığı bankayı soyan kişinin kim olduğu öldükten altı ay sonra anlaşıldı

ABD’de, 1969 yılında çalıştığı bankayı soyan kişinin kim olduğu o öldükten altı ay sonra ortaya çıktı.

Fotoğraf: New York Post

Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki Society National Bank’ta veznedar olarak çalışan Ted Conrad’ın, Temmuz 1969’daki bir cuma günü 215 bin doları alıp kaçan kişi olduğu 52 yıl sonra anlaşıldı.


Bugünkü değeri 1,7 milyon dolar olan parayla sessiz ve güzel bir yaşam süren Conrad’ın 20 yaşındayken kahverengi bir kağıt torbaya paraları koyup bankadan ayrıldığı ve kayıplara karıştığı belirtildi.

Bankanın soyulduğu pazartesi günü anlaşılmış, yaşananlar ülke gündemine oturmuş, yıllarca kimliği belirlenemeyen Conrad ülkede en çok arananlar arasında yer almıştı.

Mayıs ayında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Conrad’ın ‘Thomas Randele’ olarak adını değiştirdiği ve sırasıyla Washington, Los Angeles ve son olarak da Boston kentine yerleştiği bilgisi paylaşıldı.

ABD basınındaki haberlerde Conrad’ın arkadaşlarına bankadan para çalma planından bahsettiği ve 1968 yapımı ‘The Thomas Crown Affair’ adlı filmden esinlendiği ifade edildi.

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