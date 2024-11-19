5 bin kaçak tıbbi sülüğe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkeye kaçak sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el koydu.

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“CİTES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülük (Hirudo verbana), ülkemize yasadışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalanmıştır.”

Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan 5 bin canlı sülüğe el konurken iki yabancı uyruklu kişiye de 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası verildi.