43 yıl hapis yattıktan sonra aklandı; birkaç günde 1,4 milyon doları aşkın bağış toplandı

Üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve 43 yıl hapiste yattıktan sonra aklanan ABD’li Kevin Strickland (62) için bağış toplanmaya başladı. GoFundMe’de açılan sayfaya yapılan bağışlar dün akşam 1,4 milyon doları (173,95 milyon lira) geçti.

Fotoğraf: www.msn.com

Missouri eyaletindeki mahkemenin hakimi, 1978’de, Kansas City’de işlenen üç cinayetten suçlu bulunan, Strickland’in cezasını hafta içinde kaldırdı. Hakim, onun hüküm giymesine neden olan delillerin çürütülmüş ve yetersiz olduğunu vurguladı.

Strickland, dava sürecinde, cinayetlerle ilgisi olmadığını, o sırada evde televizyon seyrettiğini söylemiş, aile üyeleri de onu doğrulamış, tutuklanan diğer iki isim de Strickland’in olay yerinde olmadığını söylemişti. Tanık ise dava sürecinden sonra, polisten baskı gördüğünü açıklamıştı. Silahın üzerinde parmak izi, cinayetleri işlediğine dair fiziksel kanıt yoktu. Ancak bunlara rağmen hüküm giydi ve yıllarca hapis yattı.

Strickland, tahliye olduktan sonra korku, üzüntü, sevinci aynı anda yaşadığını, Amerikan hukuk sisteminin yeniden yapılanması gerektiğini ve kendi başına gelenin başkalarına olmaması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yaşamının büyük kısmını demir parmaklıklar arkasında geçiren ve hafta içinde tahliye edilen Strickland’in, birikimi, işi ve sosyal güvencesi yok. Ancak Missouri eyaletinde sadece DNA analizi sonucunda aklanan kişilere tazminat ödeniyor.

Bu nedenle Midwest Masumiyet Projesi onun bundan sonraki hayatını rahat sürdürebilmesi için bağış toplanması amacıyla sayfa açtı. Birkaç gün içinde toplanan bağış 1,4 milyon doları aştı.

Strickland’in Midwest Masumiyet Projesi’nin yöneticisi olan avukatı, Tricia Rojo Bushnell eyalette, haksız yere mahkum edilen çok az sayıda kişinin tazminat alabildiğini bu nedenle kendilerinin çaba sarf ettiğini söyledi.