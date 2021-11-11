417 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu

Bartın’da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 417 öğrenci, ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Savılık soruşturma başlattı.

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AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre dün, muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine 7-12 yaş grubundaki onlarca çocuk başvurdu.

Acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılan 400 çocuk reçeteyle taburcu edildi. 17’sinin gözlem ve tedavisine devam ediliyor.

‘Amip tanısıyla örtüşüyor’

Bu şikayetlerin tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüştüğü aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir.

Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir.”

