39 yıldır komada olan Fransız futbolcu hayatını kaybetti

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 39 yıl komada kaldıktan sonra 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Adams, Mart 1982’de diz ameliyatı olmuş ancak anestezi uygulanırken yapılan hata sonucunda bir daha bilinci açılmamıştı.

Adams’ın kampta antrenman sırasında tendonu zarar gördüğü için ameliyat masasına yattığı gün, Lyon kentindeki hastanenin çok sayıda çalışanı grevdeydi. Ameliyatta görevli anestezi uzmanı aynı anda sekiz hastayla birden ilgileniyordu. Uzmana bir stajyer destek veriyordu. İkisi arasındaki bilgi alışverişinde birden fazla hata yapıldı.

Kalbi duran ve beyninde hasar oluşan Adams komaya girince stajyer almaması gereken bir sorumluluk aldığını itiraf etti. İkiliye 1990’ların ortasına kadar ceza verilmedi. Verilen ceza 750’şer avro para cezası ve tecil edilen bir ay hapisti.

Ameliyattan 15 ay sonra hastaneden taburcu edilen Adams’a yıllarca eşi Bernardette baktı. BBC’nin, haberde görüşüne yer verilen editörü Piers Edwards, her gün özenle Adams’ın kıyafetlerini değiştirip yemeğini hazırlayan, onunla sohbet eden eşinin bir gün bile yaşam destek ünitesini kapatmayı düşünmediğini vurguladı.

Senegal doğumlu futbolcu, Nimes, Nice ve Paris St-Germain’in (PSG) formasını giydi. PSG, Twitter’da karizmatik bir şahsiyet olan Adams’ı saygıyla anarken Nice Kulübü, 19 Eylül’de Monaco’yla yapılacak maç öncesinde onu anacaklarını duyurdu. 84 kez formasını giydiği Nimes, en içten üzüntülerini ve aileye başsağlığı dileklerini ilettti. Adams, 22 kez de Fransa Milli Takımı’nın da formasını giymişti.