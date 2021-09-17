37 yıl önce Japonya’dan denize atılan şişe Hawaii’de bulundu

Japonya’da, 37 yıl önce lise öğrencilerinin denize attığı şişe 6 bin kilometre uzakta, Hawaii’de bulundu.

Fotoğraf: www.rnz.co.nz (temsili)

Çiba’daki Choshi Lisesi’nin bilim kulübünün öğrencileri, 1984-1985 yıllarası arasında okyanuslardaki akıntının araştırıldığı bir proje kapsamında toplam 750 şişeyi okyanusa bıraktılar.

Şişelerden biri haziran ayında ABD’nin Hawaii eyaletinin sahilinde, dokuz yaşındaki Abbie Graham tarafından bulundu. İçinde Japonca, İngilizce ve Portekizce iletişim formları vardı ve şişenin nereden, hangi amaçla atıldığı yazılmış, bulan kişinin okulla iletişim kurması istenmişti.

Graham, formu doldurdu ve Choshi Lisesi’yle eylül başında iletişim kurdu. Kendisinin ve kız kardeşinin suşi yerken resmetttiği bir çizimi de yolladı. Şişeyi bulunca çok heyecanlandığını ve sevindiğini söyleyen Graham, “Bir tane daha bulabilir miyim diye bakınacağım bundan sonra” dedi.

Bu yıl bulunan şişeden önce son olarak 2002’de, Japonya’nın Kikaijima Adası’nda bir tane sahile vurmuştu, bulan kişi okulla iletişim kurmuştu.

Okuulun müdür yardımcısı Jun Hayaşi 15 Eylül’de, “Kikaijima’da bulunan şişenin sonuncu olduğunu düşünüyorduk. Birinin 37 yıl sonra sahile vuracağını aklımızın ucundan geçmemişti” diyerek şişenin bulunduğunu doğruladı.

1984 yılında bilim kulübünün üyesi olan Mayumi Kanda (54) ise “Büyük sürpriz oldu. Projeye iyi ki dahil olmuşum” dedi.

Proje kapsamında denize atılan şişeler, bugüne dek aralarında Çin, Filipinler, ABD ve Japonya’nın sahilleri olmak üzere 17 farklı yerde sahile vurdu.