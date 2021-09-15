37 yıl önce cesedi bulunan, kimliği belirlenemeyen bebeğin mezarı açıldı

İrlanda’da, 37 yıl önce bir plajda ölü bulunan bebeğin, yeniden açılan soruşturma kapsamında mezarı açıldı.

Fotoğraflar: BBC

14 Nisan 1984’te, Kerry bölgesindeki Cahersiveen kasabasında sahilde koşan biri, üzerinde birden fazla bıçak yarası bulunan erkek bebeğin cansız bedenini görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin bugüne dek kimliği tespit edilmedi. ‘Bebek John’ adıyla defnedildi. Gündemi uzun süre meşgul eden ve ülkenin en büyük skandallardan biri ‘Kerry Babies’in (Kerry Bebekleri) öznesi oldu.

İrlanda polisi, 25 yaşındaki Joanne Hayes’ten şüphelendi. Genç kadının hamile olduğunun ve normal süreyi tamamladığının bilinmesine rağmen ‘bebeğin ortada olmamasını’ gerekçe göstererek onun ‘Bebek John’un annesi olduğunu iddia ettiler ve öldürmekle suçladılar.

Çiftlikte defnedilen bebek

Hayes’in ailesinin çiftliği arandı; orada defnedilmiş başka bir bebek bulununca polis şüphelerinde haklı olduğunu düşündü. Hayes, polis tarafından sorgulandığınıda, evli bir sevgilisi olduğunu, bir kızlarının olduğunu, ikinci bebeğe hamile kaldığını ancak bu bebeğin ölü doğduğunu bu nedenle çiftlikte defnedildiğini söyledi.

Joanne Hayes

Kan tahlili sonucunda çiftlikte bulunan bebeğin Hayes ve erkek arkadaşının çocuğu olduğu sonucu çıktı. ‘Bebek John’un kan grubu bu bebeğinkinden farklıydı. Ancak polis Hayes’i suçlamaktan vazgeçmedi. Kan grupları farklı olmasına rağmen Hayes’in ikiz doğurmuş ve plajda cansız bedeni bulunan bebeği öldürmüş olabileceğini iddia etti. Kan grubu farkının, “İki farklı erkekle beraber olup aynı zamanda ikisinden de hamile kalmış olabilir” diye açıklanabileceğini savundu.

Dava sürecinde protesto gösterileri düzenlendi

Dava süreci ülkede geniş yankı uyandırdı. Başta kadın hakları savunucuları olmak üzere çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu, genç bir kadının özel hayatının irdelenmesine, mahkeme sürecinde yöneltilen sorulara tepki gösterdi. Protesto gösterileri düzenlendi. Davadan sonuç alınamadı. Hayes ve ailesi çok kötü muamele gördüklerini açıkladı. Dosya kapandı. Hayes ve ailesine yönelik tutum ve adil olmadığı belirtilen dava süreciyle ilgili soruşturma açıldı.

Dosya, 2018’de yeniden açıldı

Ocak 2018’de İrlanda Polisi, dosyayı yeniden açtı. 1984 alınan kan örneği incelenerek yapılan DNA testi sonucunda Hayes’in geç de olsa Bebek John’un annesi olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine hem polis teşkilatı hem de dönemin başbakanı Leo Varadkar Hayes ve ailesinden özür diledi.

Hayes, kızı ve kız kardeşleri 2,5 milyon avroluk (24,94 milyon lira) tazminat davası açtı.

Hala bebeğin ya da anne-babasının kimliğini ortaya çıkaramayan polis, dün şafak vakti adalet bakanlığının izniyle bebeğin mezarının açıldığını Kerry Üniversite Hastanesi’nin morguna götürülüp adli tıp uzmanları tarafından incelendiği için de yeniden defnedildiğini açıkladı.