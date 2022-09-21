3500 yıllık çömleklerde afyon izine rastlandı

İsrailli arkeologların 3500 yıllık çömlek parçalarında afyon kalıntıları keşfetmesi, antik cenaze törenlerinde halüsinojenik madde kullanılmış olabileceğini gösterdi.

Fotoğraf: Xinhua

Araştırma, 2012 yılında İsrail Antik Eserler Kurumu ve Weizmann Bilim Enstitüsü tarafından İsrail’in merkezindeki Yehud kasabasında yapılan kazılarda bir dizi geç bronz çağı mezarının ortaya çıkmasıyla başladı. Araştırmacılar, afyonun elde edildiği haşhaş çiçeklerinin bulunduğu bu bölgede MÖ 14’üncü yüzyıla dayanan çömlek kaplar buldu.

Kenan Bölgesi’nde cenaze törenlerinde kullanılıyordu

Araştırmacılar, tarihi MÖ 4500 yılına kadar uzanan Kenan Bölgesi’ndeki cenaze törenlerinde uyuşturucu saklamak için kullanıldığı düşünülen ve içinde haşhaş kalıntıları bulunan sekiz çömlek buldu.

Eski eserler konusunda uzmanlaşan bir arkeolog olan Ron Be’eri, bunların muhtemelen ‘ölen aile üyeleri için yapılan tören yemekleri, ayinler ve ritüeller için mezarlara yerleştirildiğini’ söyledi.

Ruh çağırmak için kullanıldığı tahmin ediliyor

“Bu törenler sırasında aile üyeleri veya onlar adına bir rahip, ölü akrabalarının ruhunu çağırmaya çalışır ve afyon kullanarak kendinden geçmiş bir duruma girer” diyen Be’eri, eski zamanlardaki kullanımı hakkında birçok şeyin bilinmediğini belirtti ve ekledi: “Afyonla ne yaptıklarını ancak tahmin edebiliriz.”