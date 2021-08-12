30 yıllık dava sonuçlandı: Shell, sızıntı nedeniyle 111 milyon dolar tazminat ödeyecek

Petrol devi Shell, Nijerya’daki yerel halk topluluğu Ejama-Ebubulara 1967-1970 yılları arasındaki iç savaş, diğer adıyla Biafra Savaşı sırasındaki sızıntı nedeniyle 111 milyon dolar (951,54 milyon lira) tazminat ödeyecek.

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Şirket sözcüsü taraflar arasında nihai anlaşmanın sağlandığını açıklarken, şirket yönetimi çevreye verilen zararın ‘üçüncü taraflar’dan kaynaklandığını savundu.

1991’de açılan davada, Nijerya’daki mahkeme 2010 yılında Shell’i 41,36 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Şirket defalarca temyize gitti. Geçen yıl yüksek mahkeme, Shell’in ödemesi gereken tutarın faiziyle ilk tazminat tutarından 10 kat fazla olduğuna hükmetti. Shell buna da itiraz etti. Sonunda 111 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yerel halkı temsil eden avukat Lucius Nwosa, “Oynayacakları oyunlar bitti ve sonunda anlaşma yoluna gittiler. Karar, topluluğun adaleti sağlama konusundaki kararlılığının bir kanıtı” dedi.

Sızıntı yarım yüzyıl öncesine dayansa da Nijer Deltası’ndaki etkileri sürüyor, petrol hattındaki sızıntılar bölgede önemli bir sorun olarak yerini koruyor.

Shell dava sürecinde kendilerini savunmaları için fırsat verilmediğini öne sürmüştü.