Diken

Yaramazlara biraz batar!

30 yıl sonra ilk film gösterimi

Somali’de, 30 yıl sonra ilk film gösterimi yapıldı. İç savaş nedeniyle yıllardır kültür-sanat etkinliği düzenlenmeyen ülkede halkın yeniden sinemayla buluşması ‘yeniden canlanma, normale dönme’ konusunda umut ışığı oldu.

Fotoğraf: BBC

Dün akşam, yakın geçmişe kadar askeri üs olarak kullanılan, başkent Mogadişu’daki Ulusal Tiyatro’da film gösterildi. Gösterim sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.


Sinemaseverler yıllar sonra ilk kez iki kısa film izleme şansı buldu. Somalili yönetmen İbrahim CM’nin imzasını taşıyan filmlerin bileti 10 dolardı.

1967’de ülkenin kültürel anlamda gelişimine katkı sunması amacıyla inşa edilen salon 1991 yılında kapanmıştı. Yıllarca askeri üs olarak kullanıldıktan sonra Somali’deki Afrika Birliği Misyonu tarafından restore edilen salon 2012’de tekrar kapılarını açmıştı. Ancak Eş Şebap tarafından bombalanmıştı.

Dün akşam sinemaya gidenler memnuniyetini ve film izlemeyi özlediğini dile getirdi.

SON HABERLER

Çözüm için başlangıç: Muhatap kim?

CHP ve HDP çevrelerinde yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye ‘yeniden demokratikleşince’ Kürt sorununun yeni aktörler ve süreçlerle çözümü de daha mümkün hale gelecek.

Validebağ’da şimdi de ağaç tespiti yaptılar

Üsküdar Belediyesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen Validebağ Korusu’nda kanuna göre usulsüz eylemlerine devam ediyor. Diken’e konuşan Validebağ gönüllüsü Tuğçe Özçelik, dün koruya iş makinasıyla giren belediyenin bugün de ağaç rölöve planı yapmak için geldiğini söyledi.

Sonbahar Ekinoksu ve önümüzdeki üç aya bakış

22 Eylül 2021 Çarşamba gecesi İstanbul saatiyle 22.20’de Güneş’in Terazi’ye girmesiyle kuzey yarımkürede sonbahara resmen adım atıyoruz. İlkbahar ekinoksundaki ‘ben’ deme halinden şimdi karşı hatta geçip ‘sen’ deme zamanına giriyoruz. Önce sen, senin karşındaki ben ve ikimizin dengesi, ‘biz’.