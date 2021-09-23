Somali’de, 30 yıl sonra ilk film gösterimi yapıldı. İç savaş nedeniyle yıllardır kültür-sanat etkinliği düzenlenmeyen ülkede halkın yeniden sinemayla buluşması ‘yeniden canlanma, normale dönme’ konusunda umut ışığı oldu.
Dün akşam, yakın geçmişe kadar askeri üs olarak kullanılan, başkent Mogadişu’daki Ulusal Tiyatro’da film gösterildi. Gösterim sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.
Sinemaseverler yıllar sonra ilk kez iki kısa film izleme şansı buldu. Somalili yönetmen İbrahim CM’nin imzasını taşıyan filmlerin bileti 10 dolardı.
1967’de ülkenin kültürel anlamda gelişimine katkı sunması amacıyla inşa edilen salon 1991 yılında kapanmıştı. Yıllarca askeri üs olarak kullanıldıktan sonra Somali’deki Afrika Birliği Misyonu tarafından restore edilen salon 2012’de tekrar kapılarını açmıştı. Ancak Eş Şebap tarafından bombalanmıştı.
Dün akşam sinemaya gidenler memnuniyetini ve film izlemeyi özlediğini dile getirdi.