30 yıl önce müstehcen bulunmuştu, şimdi ‘post-feminist sanat eseri’ sayılıyor: Madonna ‘Sex’ kitabını yeniden açtı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın bundan tam 30 yıl önce çıkardığı pop kültürünü derinden etkileyen ve dönüştüren erotik kitabı Sex, bugün hala tartışmaların konusu. Ünlü yıldız çıktığı tarihte Papalık tarafından ‘sakıncalı‘ bulunan kitabın özgür cinselliğin yolunu açtığını söylüyor.

Fotoğraf: Sex (Madonna)

Feminist ve LGBTİ+ mücadelesi geriye dönüp kazandıkları ve kaybettiklerinin çıkarımını yaparken, Madonna’dan da bir katkı geldi.

Ünlü yıldız, Cardi B, Kim Kardashian, Miley Cyrus ve benzeri isimleri, kendisinin açtığı yolda ilerledikleri için kendisine minnet duymaları gerektiğini belirten bir paylaşımda bulundu:

“30 yıl önce S.E.X adında bir kitap yayınladım. Çıplak fotoğraflarıma ek olarak erkeklerin erkekleri, kadınların kadınları ve benim herkesi öptüğüm fotoğraflar vardı.

Ayrıca cinsel fantezilerim hakkında yazdım ve cinsellik hakkındaki bakış açımı ironik bir şekilde paylaştım.

Sonraki birkaç yılı, kendimi bir kadın olarak güçlendirdiğim için beni utandırmaya çalışan dar görüşlü insanlarla röportaj yaparak geçirdim. Bana fahişe, cadı, sapkın ve şeytan deniyordu.

Artık Cardi B, WAP’ı söyleyebiliyor. Kim Kardashian çıplak kıçıyla herhangi bir derginin kapağını süsleyebiliyor ve Miley Cyrus yıkıcı bir top gibi gelebiliyor. Rica ederim sürtükler…”

madonna gently setting the record straight for the kids who think she just makes silly tiktoks pic.twitter.com/dzu3lsYf5z — matt (@mattxiv) October 22, 2022

Bu paylaşımla birlikte Cardi B.’den ve bazı hayranlarından tepki çekse de Madonna’nın Sex’inin önemi sadece bir sosyal medya paylaşımına sığamayacak kadar büyük.

Sex, soft porno, sadomazoşizm

Madonna’nın yazdığı, Steven Meisel Studio ve Fabien Baron’a fotoğraflarıyla hazırladığı kitabın çıkış tarihi Madonna’nın beşinci stüdyo albümü Erotica’nın ertesi günü, 21 Ekim 1992. Hem hazırlık sürecinde hem de kitabın çıkışından itibaren oldukça ses getiren olaylar birbirini izliyor. Sex, softcore pornografi ve sadomazoşizm içeren yetişkinlere yönelik bir kitap.

Fotoğraf: Sex (Madonna)

Madonna, kitabı 1930’ların sinema oyuncusu Dita Parlo’dan esinlenerek ‘Mistress Dita’ adlı bir karakter olarak yazıyor. Fotoğraflar 1992 başlarında New York ve Miami’deki oteller, Victoria dönemi tarzında gösterilere ev sahipliği yapan burlesque (parodi) tiyatroları ve şehir sokakları gibi yerlerde çekildi.

Kitapta aktris Isabella Rossellini, rapçiler Big Daddy Kane ve Vanilla Ice, model Naomi Campbell, gay porno yıldızı Joey Stefano, aktör Udo Kier ve oyuncu Tatiana von Fürstenberg’in fotoğrafları da yer alıyor. Buradaki isimler daha sonra birçok farklı dalda sanat projelerinin içinde yer alıyor.

ABD’deki ilk gününde 150 binin üzerinde kopya satan ve üç hafta boyunca New York Times en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Sex, dünya çapında 1,5 milyondan fazla sattı. Kitap, tüm zamanların en çok talep gören baskısı tükenmiş yayınlarından biri olmaya devam ediyor. New York dergisine göre, kitap için yaklaşık 80 bin fotoğraf çekildi. Fakat, bunların sadece bir kısmı kullanıldı.

Fotoğraf: Sex (Madonna)

Kitap, yayımlanmasının ardından medyanın büyük ilgisini çekti ve birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Başlarda, Madonna’nın ‘çok ileri gittiği’ düşünülse de akademisyenler de dahil olmak üzere birçok kesim Sex’in Madonna’nın kariyerinde çok önemli bir aşama olduğunu kabul ediyor. Seks, sosyal ve kültürel etkisiyle dikkat çeken ve cesur bir post-feminist çalışma olarak görülüyor.

Her şey bir fantezi, bir rüya, bir numara

Madonna, Sex boyunca şiirler, hikayeler ve denemeler sunarken kitap, “Görmek ve okumak üzere olduğunuz her şey bir fantezi, bir rüya, bir numara” cümlesiyle başlıyor.

Kitabın en ünlü fotoğraflarından biri, Miami’de otostop çeken çıplak bir Madonna’yı gösteriyor.

Fotoğraf: Sex (Madonna)

Madonna’nın alter egosu Dita, “Birçok insan ne istediğini söylemekten korkuyor. Bu yüzden istediklerini alamıyorlar” diyor.

Vatikan: Ahlaki açıdan tahammül edilemez

Kitabın piyasaya sürülmesi büyük tartışmalara neden oldu. Eleştirmenler, muhafazakar, feminist ve porno karşıtı gruplar, çoğu sert pornografi olarak nitelendirdiği cinsel içerikli fotoğrafları nedeniyle kitaba olumsuz tepki gösterdi.

Vatikan, kitabın ‘ahlaki açıdan tahammül edilemez‘ olduğunu söyleyerek takipçilerini kitabı boykot etmeye çağırdı. Hindistan devlet yetkilileri, kitabın ülkenin genel ahlakını rencide ettiğini söyledi. ABD’deyse çeşitli eyaletlerde kitap için suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra Hindistan, İrlanda, Japonya ve bazı Avustralya eyaletlerinde yasaklandı.

Fotoğraf: Sex (Madonna)

Madonna, Sex’i “Amerika’yı özgürleştirmek için” yayınladığını belirterek, “Aşırı bastırılmış bir toplumda yaşıyoruz ve erotik temalarla uğraşıyorum. Neden cinselliğimizden utanalım ki?” dedi.

Madonna tepkilere bir sonraki albümünde yanıt verdi

Madonna, büyük tepkilere, bir sonraki albümü Bedtime Stories’den (1994) ‘Human Nature’ şarkısındaki “Yanlış bir şey mi söyledim? Oops, seks hakkında konuşamayacağımı bilmiyordum… ve üzgün değilim. Bu insan doğası” sözleriyle yanıt verdi.

Beraberinde gelen tepkiler ve eleştirilere rağmen Sex, bir ‘kültür kitabı’ olarak etiketlenmenin yanı sıra cesur, post-feminist bir sanat eseri olarak değerlendiriliyor.

Sex, LGBTİ+ topluluğunda da önemli bir kitap haline geldi. LGBTİ+ odaklı New Now Next web sitesinden Mark Blankenship, Sex’in yayınlanmasıyla ‘literatürün sonsuza dek değiştiğini’ söyledi.