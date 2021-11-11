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Yaramazlara biraz batar!

3 bin 637 metrede, sıcak hava balonunun üstünde dünya rekoru

Fransa’da, 28 yaşındaki Remi Ouvrard, dün, 3 bin 637 metre yükseklikte sıcak hava balonunun üzerinde durarak dünya rekoruna imza attı.

Fotoğraflar: BBC

Ülkenin batısındaki Chatellerault’un semalarında rekor kıran Ouvrard’ın amacı TV’den yayınlanan bağış toplama etkinlğine (teleton) destek vermekti. Sıcak hava balonunu komuta eden isim Remi Ouvrard’ın babası Jean-Daniel Ouvrard’dı.


Çıkılan yükseklik rastgele seçilmemişti. Her yıl nadir rastlanan bir kas ve sinir hastalığı konusunda araştırma yapılması için fon oluşurmak üzere başlatılan kampanyada kullanılan telefon numarasından ’36-37′den oluşuyordu.

Bu Ouvrard’ın ilk rekoru değil. Şubat 2020’de, deniz seviyesinin 1217 metre üzerinde balon üzerinde durmayı başarmıştı.

Yere indikten sonra rekor kırdığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Ouvrard önümüzdeki yıl için rekor denemesi planını şimdiden yaptığını ve üç gün önce babasıyla paylaştığını anlattı.

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