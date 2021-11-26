27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı

Ankara’da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebiyle yapılacak başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kurulan komisyon, çalışmalarını tamamladı. Üç bin 52 başvurudan 1457’sini kabul edilebilir bularak bu başvuruları yapan 370 kişiye tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

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Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, “Bu darbe sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından milletimizin iradesi hiçe sayılarak seçilmiş hükümet görevden el çektirilmiş, ülke yönetimi haksız bir şekilde gasp edilmiştir” dedi.

Üç aylık başvuru süresinin 25 Şubat 2021 tarihinde başladığını ve 25 Mayıs 2021’de sona erdiğini anımsatan Birkan şunları söyledi: “Komisyonumuza, 7248 sayılı kanunla hukuki dayanaktan mahrum hale gelen Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar neticesinde zarar gördükleri beyanını içeren toplam 3 bin 52 başvuru yapılmıştır. 370 zarar görenle ilgili 1457 başvurunun 7248 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Zarar gördüğünü beyan eden 194 kişiye ilişkin 1595 başvurunun ise 7248 sayılı kanun kapsamına girmediği belirlenmiştir.”

346 bin 510 sayfa evrak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden temin edilen 247 bin 168 sayfa evrakın ayrı ayrı incelendiğini belirten Birkan, başvuruların müzakeresi ve karara bağlanmasına 22 Eylül 2021’de başlandığını, haftalık toplantılar sonucunda 2 Kasım’da karara bağlanma sürecinin tamamlandığını anlattı. Başvuruları kabul edilenlere tazminat ödeneceğini söyledi.

Kararların ilgililere tebliğ edilmesine bugünden itibaren başlanacağını söyleyen Birkan, “Kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere verilecek dilekçe ile doğrudan veya valiliklerin il yazı işleri müdürlüğü aracılığı ile komisyona itiraz başvurusunda bulunulabilecektir” dedi.

Birkan, geçmişi değiştirmenin ve kaybedileni geri getirmenin mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Fakat bir gayesi de bu acıları bir nebze de olsa manevi açıdan hafifletmek olan komisyonumuz kararlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün tarihin sayfaları içerisinde darbeye maruz kalanlar hayırla yad edilmekte olup milletimizin gönlünde daima yaşayacaklardır. Buna karşın darbeciler ve Yassıada kararlarını verenler halkımızın gönlünde mahkum edilmişlerdir.”