26 suç grubuna ‘Tümör’ operasyonu: 284 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 kişinin yakalanması amacıyla 24 ilde ‘Tümör’ operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Operasyon yapılan iller. Harita: İçişleri Bakanlığı

Bakanlık, geçen yıl sekiz ilde ‘Sahil Rüzgarı’, 30 ilde ‘Tırpan’ ve nisandaysa 16 ilde eş zamanlı ‘Müsilaj’ operasyonlarının düzenlendiğini hatırlattı.

İçişleri’ne göre, KOM polislerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik yaptıkları teknik ve fiziki takiple elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altında tutarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.

Açıklamada, bu kapsamda ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit’ suçlarını işledikleri tespit edilen dokuz organize suç örgütüyle söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyesinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.