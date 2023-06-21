25 kuruluştan saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e destek

Basın meslek ve insan hakları kuruluşları, saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’le dayanışma mesajı gönderdi.
Aygül, önceki günlerde sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Aygül bunun üzerine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysalı’nın saldırısına uğramış ve her iki isim de tutuklanmıştı.
25 basın meslek örgütü ve insan hakları kuruluşu saldırıya tepki gösterdi.
“Saldırının ardından hızla gerçekleştirilen tutuklamaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte yetkilileri kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve saldırının arkasında olabilecekler de dahil olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz” denilen açıklamada, Aygül’ün Tatvan Belediyesi’yle ilgili haberleri nedeniyle tehdit edildiği de hatırlatıldı.
Açıklamayı imzalayan kurumlar şöyle:
- Ankara Gazeteciler Cemiyeti
- ARTICLE 19
- Articolo 21
- Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)
- Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ)
- Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)
- Bağımsız Gazetecilik Platformu P24
- DİSK-Basın İş
- Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ)
- Güney Doğu Avrupa Medya Organizasyonu (SEEMO)
- Güvenli Gazeteciler Ağı (SJN)
- IFEX
- İngiliz PEN
- İsveç PEN
- Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
- OBC Transeuropa (OBCT)
- PEN Amerika
- PEN Norveç
- Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)
- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
- Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP)
- Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
- Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)
- Uluslararası PEN