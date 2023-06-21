25 kuruluştan saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e destek

Basın meslek ve insan hakları kuruluşları, saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’le dayanışma mesajı gönderdi.

Sinan Aygül. (Twitter)

Aygül, önceki günlerde sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Aygül bunun üzerine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysalı’nın saldırısına uğramış ve her iki isim de tutuklanmıştı.

25 basın meslek örgütü ve insan hakları kuruluşu saldırıya tepki gösterdi.

“Saldırının ardından hızla gerçekleştirilen tutuklamaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte yetkilileri kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve saldırının arkasında olabilecekler de dahil olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz” denilen açıklamada, Aygül’ün Tatvan Belediyesi’yle ilgili haberleri nedeniyle tehdit edildiği de hatırlatıldı.

Açıklamayı imzalayan kurumlar şöyle: