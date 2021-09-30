23 yıldır saçlarını kesmeyen kadın: Bakımı zor değil, haftada iki kez yıkıyorum

Rusya’nın İrkutsk kentinde yaşayan hemşire Anjelika Baranova (28) 23 yıldır saçlarını kestirmiyor. Beş yaşından beri saçına makas sürdürmeyen Baranova, düşünülenin aksine bakımı için fazla uğraşmadığını söylüyor.

Fotoğraflar: Caters News/ Daily Mail

Saçları yere kadar uzun olan Baranova’nın anlattıklarına bakılırsa bazen kullanımı zor olsa da verdiği zevkin, aynaya baktığındaki mutululuk daha ağır basıyor. Bakımı ise zahmetsiz. Haftada iki defa yıkadığı saçlarını kurumaları için kendi haline bırakıyor.

Çevresindekilerin onu uzun saçlarla özdeşleştirdiğini anlatan Baranova şöyle devam ediyor: “Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri bilinçli olarak kestirmedim. Böyle uzun olmasını istedim. Düğümlendiği, karıştığı zaman geniş bir tarakla, saçlarımı hırpalamadan ve koparmadan açıyorum. Çok basit bir bakımı var aslında. Düşünüldüğü gibi fazla zorluk çekmiyorum. Haftada iki kez yıkarken krem kullanıyorum ki kolay tarayabileyim ve doğal haliyle kurumaya bırakıyorum.”