Diken

Yaramazlara biraz batar!

23 yıldır saçlarını kesmeyen kadın: Bakımı zor değil, haftada iki kez yıkıyorum

Rusya’nın İrkutsk kentinde yaşayan hemşire Anjelika Baranova (28) 23 yıldır saçlarını kestirmiyor. Beş yaşından beri saçına makas sürdürmeyen Baranova, düşünülenin aksine bakımı için fazla uğraşmadığını söylüyor.

Fotoğraflar: Caters News/ Daily Mail

Saçları yere kadar uzun olan Baranova’nın anlattıklarına bakılırsa bazen kullanımı zor olsa da verdiği zevkin, aynaya baktığındaki mutululuk daha ağır basıyor. Bakımı ise zahmetsiz. Haftada iki defa yıkadığı saçlarını kurumaları için kendi haline bırakıyor.


Çevresindekilerin onu uzun saçlarla özdeşleştirdiğini anlatan Baranova şöyle devam ediyor: “Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri bilinçli olarak kestirmedim. Böyle uzun olmasını istedim. Düğümlendiği, karıştığı zaman geniş bir tarakla, saçlarımı hırpalamadan ve koparmadan açıyorum. Çok basit bir bakımı var aslında. Düşünüldüğü gibi fazla zorluk çekmiyorum. Haftada iki kez yıkarken krem kullanıyorum ki kolay tarayabileyim ve doğal haliyle kurumaya bırakıyorum.”

SON HABERLER

‘Asım’ın nesli’nin akıbeti

AKP’nin gençlere olan öfkesi, kendi geri gelmeyecek gençliğine duyduğu hasetten besleniyor sanki. Kendi etrafındaki dar paça pantolon, janti takım elbise, elit-muhafazakarların ‘Asım’ın nesli’ taklidi hariç, hiçbir gençlik tezahürüne tahammülü yok. Ve kaderi, büyük ihtimalle o en çok nefret ettiklerinin elinde.

YouTube, aşı karşıtı kanalları kapattı

YouTube, uzmanların Covid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

Yenilenmiş cep telefonunda vergi düşürüldü

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.