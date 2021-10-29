226 gündür hükümet kurulamıyor: Rekor kırıldı

Hollanda’da, 17 Mart’ta düzenlenen seçimlerin ardından başlayan koalisyon görüşmelerinden hala sonuç çıkmadı. 226 gündür süren görüşmelerle bir rekora imza atılırken süre uzadıkça partilerin ödün verme konusunda daha da isteksiz oldukları belirtiliyor.

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Ülke siyasetinde aylarca devam eden görüşmeler alışılmış bir şey ancak bu kadar uzun süren hiç olmamıştı. Siyaset tarihçisi Carla van Baalen, “Şimdiye kadar böyle aylarca gerçek anlamda görüşmenin yapılmadığı, bu kadar uzun süre sonuç alınamayan bir durumla karşılaşmadık” dedi. Bu süreçte iklim krizi, sağlık hizmeti gibi çok sayıda önemli konunun ele alınamadığının altını çizdi.

2010’dan beri ülkeyi yöneten Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu muhafazakar Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi seçimde oyların yüzde 22’sini kazanmıştı. Hükümeti kurabilmek için en az üç partinin desteğine ihtiyacı var.

Rutte’nin önceki gün görüşmelerin sonuçsız kalmasına ilişkin açıklamasında sarfettiği, “Kimse ödün verecek gibi görünmüyor. Gelecek hafta yine görüşmeler var. Görünen o ki sondan sonraki hafta da olacak” sözleri yakın gelecekte uzlaşma olasılığının düşük olduğunu işareti olarak kabul edildi.