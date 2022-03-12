22 sanatçının 22 Yeni Türkü şarkısını seslendirdiği ‘Zamansız’ albümü çıktı

Türkiye’nin en köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’nün ‘tribute’ albümü ‘Zamansız’ dijital platformlarda yayımlandı.
40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden Yeni Türkü’nün, 22 şarkıdan oluşan ‘Yeni Türkü Zamansız’ albümü YouTube, Spotify gibi dijital platformlarda yerini aldı.
Zaman içinde grubun üyeleri değişse de Derya Köroğlu öncülüğünde müzik hayatına devam eden grubun şarkıları 22 fark isim tarafından yorumlandı.
2004’te ‘Söz Vermiş Şarkılar’
2004’te yayımlanan, grubun şarkılarının birçoğunda imzası olan şair-yazar Murathan Mungan’ın sözlerini yazdığı eserlerden oluşan ‘Söz Vermiş Şarkılar’ albümünde Maskeli Balo şarkısını yorumlayan rock grubu Athena, yeni albümde Mamak Türküsü’nü seslendirdi.
Albümde Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Mehmet Erdem, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Pamela, Kalben gibi popüler isimler birer şarkı yorumladı.
Albümdeki sanatçılar ve söyledikleri şarkılar:
Sura İskenderli – Sezenler Olmuş
Melek Mosso – Karanfil
Hayko Cepkin – Destina
Cem Adrian – Çember
Buray – Aşk Yeniden
Emir Can İğrek – Gurbete Kaçacağım
Mabel Matiz – Nerelere Gideyim
İkiye On Kala – Resim
Sena Şener – Dönmek
Sıla – Fırtına
Ecem Erkek – Olmasa Mektubun
Mert Fırat – Bahar Şarkısı
Mehmet Erdem – Deliler
Ceylan Ertem – Rüzgar
Bora Duran – Vira Vira
Athena – Mamak Türküsü
Kenan Doğulu – Yeşilmişik
Gaye Su Akyol – İstersen Hiç Başlamasın
Can Gox – Eyvallah
Pamela – Yedikule
Edis – Bana Bir Masal Anlat Baba
Kalben – Yağmurun Elleri