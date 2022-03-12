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Yaramazlara biraz batar!

22 sanatçının 22 Yeni Türkü şarkısını seslendirdiği ‘Zamansız’ albümü çıktı


Türkiye’nin en köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’nün ‘tribute’ albümü ‘Zamansız’ dijital platformlarda yayımlandı.

Yeni Türkü Zamansız albüm kapağı

40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden Yeni Türkü’nün, 22 şarkıdan oluşan ‘Yeni Türkü Zamansız’ albümü YouTube, Spotify gibi dijital platformlarda yerini aldı. 


Zaman içinde grubun üyeleri değişse de Derya Köroğlu öncülüğünde müzik hayatına devam eden grubun şarkıları 22 fark isim tarafından yorumlandı. 

2004’te ‘Söz Vermiş Şarkılar’

2004’te yayımlanan, grubun şarkılarının birçoğunda imzası olan şair-yazar Murathan Mungan’ın sözlerini yazdığı eserlerden oluşan ‘Söz Vermiş Şarkılar’ albümünde Maskeli Balo şarkısını yorumlayan rock grubu Athena, yeni albümde Mamak Türküsü’nü seslendirdi.

Albümde Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Mehmet Erdem, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Pamela, Kalben gibi popüler isimler birer şarkı yorumladı. 

Albümdeki sanatçılar ve söyledikleri şarkılar:

Sura İskenderli – Sezenler Olmuş

Melek Mosso – Karanfil

Hayko Cepkin – Destina

Cem Adrian – Çember

Buray – Aşk Yeniden

Emir Can İğrek – Gurbete Kaçacağım

Mabel Matiz – Nerelere Gideyim

İkiye On Kala – Resim

Sena Şener – Dönmek

Sıla – Fırtına

Ecem Erkek – Olmasa Mektubun

Mert Fırat – Bahar Şarkısı

Mehmet Erdem – Deliler

Ceylan Ertem – Rüzgar

Bora Duran – Vira Vira

Athena – Mamak Türküsü

Kenan Doğulu – Yeşilmişik

Gaye Su Akyol – İstersen Hiç Başlamasın

Can Gox – Eyvallah

Pamela – Yedikule

Edis – Bana Bir Masal Anlat Baba

Kalben – Yağmurun Elleri

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