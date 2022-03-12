22 sanatçının 22 Yeni Türkü şarkısını seslendirdiği ‘Zamansız’ albümü çıktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği. 24 Şubat’tan beri her savaşta olduğu gibi sadece askerler değil siviller de hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye niteleyerek açıkladığı işgal çok sayıda masum cana mal oluyor