21 dokunulmazlık dosyası Meclis'te: Dördü Enginyurt'a

TBMM Başkanlığı’na 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyaların dördü CHP’ye geçen Cemal Enginyurt’a ait.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’nin 12’si CHP’li vekillere, dördü DEM Partili vekillere, biri TİP’li vekile, bir diğeriyse bağımsız bir vekil adına.
Dosyalar Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekiller şöyle:
- TBMM Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
- DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç
- CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
- TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
- CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
- Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
- DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk
Enginyurt’a geçtiğimiz günlerde CHP grup toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘tehdit’ten soruşturma başlatılmıştı.