21 dokunulmazlık dosyası Meclis'te: Dördü Enginyurt'a

TBMM Başkanlığı’na 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyaların dördü CHP’ye geçen Cemal Enginyurt’a ait.

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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’nin 12’si CHP’li vekillere, dördü DEM Partili vekillere, biri TİP’li vekile, bir diğeriyse bağımsız bir vekil adına.

Dosyalar Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekiller şöyle:

TBMM Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk

Enginyurt’a geçtiğimiz günlerde CHP grup toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘tehdit’ten soruşturma başlatılmıştı.