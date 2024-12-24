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2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri: Montella sekizinci sırada

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) İspanya Milli Takımı’nı çalıştıran Luis de la Fuente’yi 2024’ün en iyi milli takım teknik direktörü olarak seçti.

Fotoğraflar: İspanya Futbol Federasyonu – AA – Marca

IFFHS’nin açıklamasına göre, gazeteci ve uzmanların oylarıyla 2024’ün en iyi milli takım teknik direktörleri belirlendi.


İspanya Milli Takımı’yla 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanyol Luis de la Fuente, listenin zirvesinde yer aldı.

Kupa Amerika’da Arjantin Milli Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli Lionel Scaloni, 2022 ve 2023’te birincilikte yer aldığı listede bu kez ikinci sırayı aldı.

EURO 2024’te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella listede kendine 8’inci sırada yer buldu.

Sıralama şöyle:

SıralamaİsimUyrukTakımPuan
1Luis de la Fuenteİspanyaİspanya274
2Lionel ScaloniArjantinArjantin148
3Didier DeschampsFransaFransa35
4Gareth Southgate İngiltereİngiltere26
5Emerson FaeFildişi SahiliFildişi Sahili18
6Julian NagelsmanAlmanyaGermany17
7Nestor LorenzoArjantinKolombiya14
8Vincenzo MontellaİtalyaTürkiye8
9Willy SagnolFransaGürcistan6
10Marcelo BielsaArjantinUruguay5

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