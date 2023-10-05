Suudi Arabistan 2034 Dünya Kupası’na ev sahibi olmaya aday

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için teklif vereceğini duyurdu.

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Reuters’ın aktardığına göre Suudi Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili açıklamasında “Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun (SAFF) 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor ve Suudi Arabistan’ın devam eden sosyal ve ekonomik dönüşümüyle ülkenin köklü futbol tutkusundan ilham alacak” ifadeleri yer aldı.

FIFA, 2034 Dünya Kupası’nın Asya veya Okyanusya bölgesinde düzenleneceğini açıklamıştı.

Cristiano Ronaldo, Neymar ve Karim Benzema gibi çok sayıda üst düzey futbolcu, yakın zamanda Suudi Arabistan takımlarına imza atmıştı.