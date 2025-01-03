2024’te otoyol ve köprülerden 1 milyar 80 milyon araç geçti

Geçen yıl otoyol ve köprülerden 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 araç geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 otoyol kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye’de yaklaşık 31 milyon kayıtlı aracın bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, ‘Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile yapılan otoyol ve köprülerden 2024’te 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 aracın geçtiğini’ açıkladı.
Bakanın paylaştığı verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 12 katı kadar araç otoyolları kullandı.
KGM’ye bağlı otoyollardan bir yılda 570 milyon 382 bin 22 araç geçerken Mahmutbey-Edirne Otoyolu’nuysa 111 milyon 406 bin 244 araç kullandı.
Bakanlığın açıkladığı verilerden öne çıkan şunlar:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 71 milyon 814 bin 940 araç
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü 21 milyon 201 bin 416 araç
- Osmangazi Köprüsü 19 milyon 464 bin 305 araç
- 1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyon 684 bin 738 araç
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 85 milyon 927 bin 409 araç
- İstanbul-Ankara Otoyolu 170 milyon 993 bin 515 araç
- Kuzey Marmara Otoyolu 428 milyon 181 bin 650 araç
- Malkara Çanakkale Otoyolu 3 milyon 786 bin 539 araç
- İstanbul-İzmir Otoyolu 55 milyon 524 bin 297 araç
- Ankara-Niğde Otoyolu 9 milyon 366 bin 630 araç
- Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 10 milyon 353 bin 134 araç
- Aydın-Denizli Otoyolu 2 milyon 790 bin 542 araç araç