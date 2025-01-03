2024’te otoyol ve köprülerden 1 milyar 80 milyon araç geçti

Geçen yıl otoyol ve köprülerden 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 araç geçti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 otoyol kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye’de yaklaşık 31 milyon kayıtlı aracın bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, ‘Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile yapılan otoyol ve köprülerden 2024’te 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 aracın geçtiğini’ açıkladı.

Bakanın paylaştığı verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 12 katı kadar araç otoyolları kullandı.

KGM’ye bağlı otoyollardan bir yılda 570 milyon 382 bin 22 araç geçerken Mahmutbey-Edirne Otoyolu’nuysa 111 milyon 406 bin 244 araç kullandı.

Bakanlığın açıkladığı verilerden öne çıkan şunlar: