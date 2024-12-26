2024'te en çok kazanan futbolcular: Cristiano Ronaldo zirvede

Suudi Arabistan’da geçen yıl futbolcular için 1 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar 276 milyon lira) harcanmıştı. 2024’te bu rakam yarı yarıya azalsa da en çok kazanan futbolcu Suudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo oldu.

Fotoğraflar: AA – Al Hilal / X

Transfermarkt verilerine göre 2024 yazında transferlere 524 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar 340 milyon lira) harcandı.

Euronews’ün haberine göre 2024’ün en çok kazanan futbolcuları şöyle: