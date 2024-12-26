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2024'te en çok kazanan futbolcular: Cristiano Ronaldo zirvede

Suudi Arabistan’da geçen yıl futbolcular için 1 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar 276 milyon lira) harcanmıştı. 2024’te bu rakam yarı yarıya azalsa da en çok kazanan futbolcu Suudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo oldu.

Fotoğraflar: AA – Al Hilal / X

Transfermarkt verilerine göre 2024 yazında transferlere 524 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar 340 milyon lira) harcandı.


Euronews’ün haberine göre 2024’ün en çok kazanan futbolcuları şöyle:

  1. Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar (Saha içi 220 milyon dolar, saha dışı 65 milyon dolar)
  2. Lionel Messi: 135 milyon dolar (Saha içi 60 milyon, saha dışı 75 milyon dolar)
  3. Neymar: 110 milyon dolar (Saha içi 80 milyon, saha dışı 30 milyon dolara)
  4. Karim Benzema: 104 milyon dolar (Saha içi 100 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
  5. Kylian Mbappe: 90 milyon dolar (Saha içi 70 milyon dolar, saha dışı 20 milyon dolar)
  6. Erling Haaland: 60 milyon dolar (Saha içi 46 milyon dolar, saha dışı 14 milyon dolar)
  7. Vinicius Jr.: 55 milyon dolar (Saha içi 40 milyon dolar, saha dışı 15 milyon dolar)
  8. Mohamed Salah: 53 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 18 milyon dolar)
  9. Sadio Mane: 52 milyon dolar (Saha içi 48 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
  10. Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
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