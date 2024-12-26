2024'te en çok kazanan futbolcular: Cristiano Ronaldo zirvede

Suudi Arabistan’da geçen yıl futbolcular için 1 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar 276 milyon lira) harcanmıştı. 2024’te bu rakam yarı yarıya azalsa da en çok kazanan futbolcu Suudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo oldu.
Transfermarkt verilerine göre 2024 yazında transferlere 524 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar 340 milyon lira) harcandı.
Euronews’ün haberine göre 2024’ün en çok kazanan futbolcuları şöyle:
- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar (Saha içi 220 milyon dolar, saha dışı 65 milyon dolar)
- Lionel Messi: 135 milyon dolar (Saha içi 60 milyon, saha dışı 75 milyon dolar)
- Neymar: 110 milyon dolar (Saha içi 80 milyon, saha dışı 30 milyon dolara)
- Karim Benzema: 104 milyon dolar (Saha içi 100 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
- Kylian Mbappe: 90 milyon dolar (Saha içi 70 milyon dolar, saha dışı 20 milyon dolar)
- Erling Haaland: 60 milyon dolar (Saha içi 46 milyon dolar, saha dışı 14 milyon dolar)
- Vinicius Jr.: 55 milyon dolar (Saha içi 40 milyon dolar, saha dışı 15 milyon dolar)
- Mohamed Salah: 53 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 18 milyon dolar)
- Sadio Mane: 52 milyon dolar (Saha içi 48 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)