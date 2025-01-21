2024'te 1,5 milyon konut satıldı

Türkiye’de konut satışları 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla şöyle:

İstanbul: 239 bin 213

Ankara: 134 bin 46

İzmir: 80 bin 398

En az olduğu illerse şöyle:

Ardahan: 755

Hakkari: 958

Bayburt: 999

Aralıkta 212 bin 637 konut satıldı

Aralıkta 212 bin 637 konut satıldı. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 arttı.

İlk el konut satış sayısı 76 bin 629

İlk el konut satış sayısı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 76 bin 629 oldu.

İlk el satışlar 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 27,6 artışla 484 bin 461.

İkinci el 136 bin 8 konut satıldı

İkinci el konut satış sayısıysa aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,7 artarak 136 bin 8 oldu.

İkinci el satışlar 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 993 bin 564.

Yabancılara konut satışı azaldı

Yabancılara konut satışları 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu.

2024’te toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6.

İpotekli konut satışı aralıkta yüzde 285 arttı

İpotekli konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 artarak 23 bin 277 oldu.

İpotekli konut satışlarıysa 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralıkta yüzde 10,9, 2024’teyse 10,7.



