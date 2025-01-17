Konut fiyat endeksi 2024'te yüzde 29 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) Aralık 2024’te aylık yüzde 2, yıllıksa yüzde 29,4 arttı.

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Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 158,5 oldu.

Endeks aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak yüzde 10,4 azaldı.

Konut fiyatlarında aylık bazda üç ayın en düşük artış aralıkta. Fiyatlar ekimde yüzde 2,07, kasımdayse yüzde 2,85 artmıştı.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,1, Ankara’da yüzde 2 ve İzmir’deyse yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göreyse İstanbul’da yüzde 26,3, Ankara’da yüzde 34,4 ve İzmir’de yüzde 25,2 yükseldi.