2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor

Turnuvanın ilk yarı final maçında 36 yıllık şampiyon özlemine son vermek isteyen Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
Lusail Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak.
Arjantin ve Hırvatistan, Dünya Kupası’nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan iki maçın birini Arjantin, diğeriniyse Hırvatistan kazandı.
Fransa 1998’deki müsabaka Arjantin’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018’deki randevudansa Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.