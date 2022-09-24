2022 Avrupa ödülü İzmir’e verildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün takdim töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

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Ödül, Konak’taki tarihi Agora Antik Kenti’nde takdim edildi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP MYK üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

ANKA’nın haberine göre Soyer, ödülü 4 buçuk milyon İzmirli adına almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirek şunları söyledi:

* Avrupa Birliği’nin savunduğu değerler, yani özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan onuru ve hakları demokrasinin tartışılmaz yapı taşlarıdır. Fakat dünya öyle bir noktaya geldi ki, demokrasi yeni bir perspektif kazanmak zorunda. Bu da ancak içine doğayı alan bir ufuk geliştirmekle mümkün.

* Pandemi, iklim krizi, savaşlar ve yaşadığımız felaketler gösterdi ki, demokrasinin var olması için vatandaşlara oy vermekten çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Aktif yurttaşlık, özellikle yerelde, demokrasinin temel öznesi. Çünkü herkesin ve her şeyin birbirine bu kadar yakın olduğu yerelde, bireyin sadece kendinden mesul olması yetmiyor. Bireylerin birbirlerinden ve doğadan sorumlu oldukları bir anlayışa ihtiyaç var. Biz İzmir’de aktif yurttaşlığı çoğaltmak için sosyal demokrasiyi ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasiyle buluşturuyoruz.

* Ülkemiz giderek daha çok içine kapandığı bir dönem yaşıyor. Ekonomik krizle, hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Tüm olumsuz koşullara karşın biz İzmir’i dünyayla entegre ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yönetimiyle AAA kredi notunu taşımayı sürdürüyoruz.