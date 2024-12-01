20 yaşındaki İngiliz, Antalya tatilinde asansör boşluğuna düşerek öldü

Tyler Kerry adındaki genç bir İngiliz, ailesiyle tatile geldiği Antalya’da otelin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: gofoundme / Alex Price

Basildon kentinde işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Kerry, Antalya’da kaldığı otelin asansör boşluğunun dibinde bulundu. Kerry’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Guardian‘ın aktardığına göre Kerry’nin amcası Alex Price, ailenin ölüm koşullarına ilişkin etraflı bir soruşturma istediğini, ayrıntıların şu anda sınırlı olduğunu ve cenazenin salıya kadar gönderilmesini umduklarını söyledi.

Amca ayrıca, yeğeninin cenaze masrafları için açtığı bağış toplama sayfasında Kerry için “Nezaket ve şevkat dolu bir gençti, kendini tamamen ailesine ve kız arkadaşına adamıştı” yazdı.

Bağış toplama sayfasında şu ana kadar Kerry’nin cenaze masrafları için 5 bin 180 sterlin (228 bin lira) toplandı. Cenazenin eve getirilme masraflarını seyahat sigortasının karşılayacağı belirtildi.