2 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Mağdurlar adliyeye gitti

Kripto para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, “Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz” dedi.

Aylık yüzde 30 kazanç vaadiyle on binlerce kişiden para toplayan saadet zinciri Smart Trade Coin, haziran ayında çökmüştü. Eskişehir merkezli zincirin toplanan paraları akıttığı yerse Türkiye’ye 13 bin kilometre uzaklıktaki Marshall Adaları’ydı.

DHA’nın haberine göre İstanbul Adalet Sarayı’na gelen grup, Smart Trade Coin ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, şirketin faaliyetinin internet ortamında hala devam etmesinden ve yargılama sürecinde altı ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuç çıkmamasından rahatsızlıklarını da dile getirdi.

Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘yatırım tavsiyesi verme’ suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

Mağdurlardan An: Eşim intihar etti

Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Altı aydır şikayetçi olmuşuz, altı ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim dört tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse biz de dolandırıcılık yapalım biz de kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar.”

‘Dairemi satıp parasını verdim’

Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini belirtip “Dairem vardı burada satmıştım dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar” dedi.

Avukat Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerinin ellerinden alındığını öne sürdü: ”Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları’nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyet artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin websitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz.”