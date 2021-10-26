1994’te idam edilen seri katilin kurbanlarından birinin kimliği ölümünden 45 yıl sonra tespit edildi

ABD’de, 33 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan ve 1994’te idam edilen seri katil John Wayne Gacy’nin kurbanlarından birinin kimliği öldürüldükten 45 yıl sonra tespit edildi. 1978’de cansız bedeni Gacy’nin Chicago’daki evinde bulunan Francis Wayne Alexander.

Fotoğraf: Cook County Polisi

1972-1978 yılları arasında, polis olduğunu söyleyerek ve çoğu zaman inşaatta iş bulmayı vaat ederek evine götürdüğü 33 genç erkeği öldürmekten 1980’de hüküm giyen Gacy’nin, o sırada 21-22 yaşında olan Alexander’i 1976-1977’de öldürdüğü tahmin ediliyor.

Gacy 1978’de tutuklanmış, evinin bulunduğu araziye gömdüğü kurbanlarının sekizi kimlikleri belirlenemeden deflendilmişti. Dosya yeniden açılmış 2011 yılında kimlikleri belirlenemeden defnedilen bu kişilerin mezarlarınının açılmasına karar verilmişti. Alexander, geçen 10 yıl içinde mezarı açılan ve DNA testi aracılığıyla kimliği belirlenen üçüncü isim oldu.

Polisten yapılan açıklamada, 1970’lerde ortadan kaybolan gençlerin ailelerinden ve açılan mezarlardan DNA örneği alındığını anımsatılarak, Alexander’in annesi ve kardeşinden alınan örnekle kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Polise teşekkür eden Alexander’in kardeşi Carolyn Sanders, “45 yıl sonra bile olsa sevgili Wayne’imizin acı sonunun resmen ortaya çıkmış olmasını kabullenmek zor. Şeytana benzeyen bir adam tarafından öldürüldü. Uzun süre sonra da olsa akıbetini öğrendik. Çabaları için polis teşkilatına teşekkür ederiz” dedi.

Kuzey Carolina’da doğup büyüyen, 1975 yılında boşandıktan sona Chicago’ya yerleşen Alexander ve Gacy’nin yollarının nasıl kesiştiği bilinmiyor.