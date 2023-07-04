19 yaşındaki torununu kaybeden Robert De Niro: Kahroldum

ABD’li aktör Robert De Niro, 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez’in ölümüne ilişkin duygularını “Torunum Leo’nun gidişiyle kahroldum” sözleriyle paylaştı.

Fotoğraf: Instagram / AA

Oscar ödüllü De Niro’nun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro, dün 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez’in hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurmuştu:

“Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım.”

CBS News’a konuşan ünlü aktör, torununun ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi:

“Sevgili torunum Leo’nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo’muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz.”

Leandro’nun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ama Daily Mail’in haberine göre, Leandro bir evde ‘beyaz toz bir maddenin’ yanında ölü bulundu.

Polis, De Niro’nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyor.