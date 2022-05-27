19 sezonun ardından son kez Ellen DeGeneres Show: 20 yıl önce eşcinsel bile diyemiyordum

Ellen DeGeneres 19 sezondur devam eden gündüz kuşağı programına veda etti.

Fotoğraf: Warner Bros

2003 yılında başladığı programıyla zamanla ABD’nin en ünlü programcılarından biri olan DeGeneres son programında Hollywood’da 20 yıldır eşcinsellerin görünürlüğü ve kabul görmesine dair yolculuğa değindi.

Eski programlardan görüntülerle oluşturulan klibin ardından stüdyoya giren DeGeneres saatlerce ayakta alkışlandı. Ardından hem komik hem de duygusal bir konuşma yaptı.

“Buraya 19 yıl önce çıktım ve bunun bir ilişkinin başlangıcı olduğunu söyledim. Bugün bir ilişkinin sonu değil, daha çok bir ara gibi. Artık başka programları da izleyebilirsiniz. Ben de başka izleyicilerle görüşebilirim” diye şaka yapan DeGeneres programın başlangıç sürecini de hatırlattı:

“20 yıl önce programı pazarlamaya çalışırken kimse iş yapacağını düşünmedi. Farklı bir tür program olduğundan değil, ben farklı olduğumdan. Çok az kanal programı satın almak istedi. Şimdi, 20 yıl sonra bu inanılmaz yolculuğu kutluyoruz. Bu programa başladığımızda yayında eşcinsel diyemezdim. Buna izin verilmiyordu. Söyleyemiyordum çünkü bu biriyle birlikte olduğumu ima etmek olurdu. Elbette karım da diyemiyordum. Çünkü eşcinsel evlilikler yasal değildi. Şimdi sürekli karım diyorum. 25 yıl önce sitcom’umu iptal ettiler çünkü prime time’de her hafta bir lezbiyenin televizyonda olmasını istemediler. Ben de dedim ki tamam öyleyse her gün gündüz kuşağında olacağım.”

Son programın konukları ilk bölümün konuğu Jennifer Aniston, bu bölüm yayınlandığı sırada yalnızca bir yaşında olan Billie Eilish ve programın tema şarkısını yazan Pink’ti.

DeGeneres 10 yılın ardından ‘Friends’ dizisi sona erince bununla nasıl başa çıktığını sorarak Aniston’dan tavsiye istedi.

Brad Pitt’le 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt’le evli olan Aniston “Boşandım, terapiye başladım, sonra da ‘The Break-Up’ (Ayrılık) diye bir film yaptım” diyerek yanıt verdi.