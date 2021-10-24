19 aylık bebeğin midesinden 17 adet boncuk mıknatıs çıkarıldı

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 19 aylık bebeğin midesinden, piyasada oyuncak olarak satılan boncuk şeklindeki mıknatıslardan 17 adet çıkarıldı.

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AA’nın haberine göre Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin oğlu Murat, geçen hafta aniden rahatsızlandı. Özel hastanede çekilen röntgende, çocuğun midesinde yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen bebek için acil ameliyat kararı alındı.

Çocuk Gastroenteroloji öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz ve ekibi, idesindeki 5 milimetre çapındaki 17 boncuk mıknatısı iki saat süren operasyonla çıkardı.

Midedeki boncuk şeklindeki mıknatısların bir arada toplanması, röntgen ve endoskopi görüntüsüne de yansıdı.

Operasyonun ardından normal servise alınan Murat Özdemir’in tedavisi sürüyor.

Bir aydır midedeymiş

Doç. Dr. Halil Kocamaz, çıkardıkları mıknatısların kendilerini de şaşırttığını belirterek şunları söyledi:

“Operasyonda gerçekten midede boncuklardan oluşan bir halka olduğunu gördük. Bu yuvarlak cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Biz bunu çıkartmaya çalıştığımızda da bizim metal aletlerimize mıknatısların yapıştığını gördük. Dolayısıyla mıknatıs olduğunu anladık. Çocuklarda mıknatıs yutmak çok tehlikeli bir durumdur. Bu cisimlerin yaklaşık bir aydır midede olduğunu tahmin ediyoruz.”

Küçük çocuğu olan aileleri, oyuncaklardaki yaş sınırına dikkat etmeleri ve yutulabilecek boyuttaki cisimleri ortalıkta bırakmamaları hususunda uyaran Kocamaz, “Pandemi sürecinde çocuklarda yabancı cisim yutma vakası arttı. Mıknatıslar fark edilmeseydi midedeki deliği daha da büyüterek çocuğun sağlığını ciddi bir tehlikeye sokabilirdi” ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​