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Yaramazlara biraz batar!

183 hayvanı ‘donduran’ kişi tutuklandı: Onlarca köpek, kuş, tavşan, yılan


ABD’nin Arizona eyaletinde ‘dondurucusunda 183 hayvan bulunan’ bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: garagetransformed.com (temsili)

Mohave bölgesi polisi, 3 Nisan’da, Michael Patrick Turland (43) adlı kişinin kiraladığı bir evdeki dondurucuda onlarca ‘dondurulmuş’ köpek, kuş, tavşan, yılan, fare, kertenkele, kaplumbağa buduklarını açıkladı.


Turland’a verdiği yılanları geri alamadığını söyleyen bir kadının ihbarı üzerine eve baskın yapıldığı belirtilen polis açıklamasında, “Bazılarının duruşlarından canlıyken donduruldukları anlaşıldı. Bir kısmı da öldükten sonra dondurucuya konmuş” dendi.

Turland ve karısı evi boşalttıktan sonra ev sahibinin hayvanları bulduğu ve polise ihbar eden kadına durumu bildirdiği belirtildi.

Hayvanlara işkence etmekle suçundan yargılanacak Turland, bazılarını canlıyken dondurucuya koyduğunu itiraf etti.

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