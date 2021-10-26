18 safkan Arap tayı açık artırmayla 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) satışa çıkardığı 18 safkan Arap tayı toplam 8 milyon 290 bin liraya satıldı. İstanbul Veliefendi Hipodrumu’nda düzenlenen açık artırmada en yüksek ücret -780 bin lira- Tuncaybey’e ödendi.

Fotoğraflar: DHA

TİGEM’e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları 180-780 bin lira arasında değişen fiyatlara alıcı buldu.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak şunları söyledi: “18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira bir gelir elde ettik. Bu gelir rekor oldu. Geçen yıl 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. TİGEM’in kalitesini görmüş olduk. At alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Üç işletmemizde safkan arap atı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunların tarihi Osmanlı’ya dayanıyor. “

450 bin liraya at satın alan Sami Doğan, “Işık Gece isimli atı satın aldım. Daha önce kafamızda iki at belirlemiştik, birincisi nasip olmadı ikincisini alabildik. 450 bin liraya aldık atlar değerini bulursa daha iyi olacak. Biz maddiyat düşünmüyoruz daha önemli olan atların başarısı ve atlar bizim evlatlarımız gibi” dedi.

650 bin liraya ‘Haznedar’ isimli atı satın alan Ferhan Göktürk “Güzel bir duygu, biraz pahalıya geldi ama hayırlısı olsun. Atımız yarışa hazırlanacak umarım ayakları iyidir” ifadelerini kullandı.

Açık artırmada en yüksek fiyata alıcı bulan Tuncaybey’i ise Fethi Polat satın aldı.