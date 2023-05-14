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Yaramazlara biraz batar!

17:00 itibariyle oyunu kullanamayanlar için barodan açıklama

İstanbul Barosu’nun açıklamasına göre saat 17:00’den sonra oy kullanabilmek için sınıf kapısının önünde beklemek ve kimliği sandık kurulu üyesine ulaştırmak gerekiyor.

Oy kullanma işlemleri sürüyor. (AA)
Oy kullanma yoğunluğu sürüyor. (AA)

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandık başında. Seçimlere yoğun katılım gözleniyor. Kimi seçmense yoğunluktan dolayı oy kullanamıyor. Saat 17:00’de sandıkların kapanmasından önce İstanbul Barosu’ndan uyarı geldi.


Barodan açıklama

Baronun açıklamasına göre oy kullanılacak sınıfın önünde bekleyip kimliğini sandık kurulu üyelerine ulaştıranlar saat 17:00’den sonra da oy kullanabilecek.

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Twitter’daki açıklamada şunlar kaydedildi:

*Sandık kurulu başkanı saat 17:00 itibariyle oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır.

*Sandık kurulu başkanı tarafından saat 17:00 itibariyle kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz.

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