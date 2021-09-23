17 yaşındaki çocuğa işkence ve tecavüz eden 11 adam 20’şer yıl hapis cezası aldı: Yetersiz bulan avukatı temyize gidiyor

Fas’ta, 17 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz eden 11 adam 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: BBC

2018’de kaçırılılan, bugün 20 yaşında olan ‘Hatice’, kamu önünde yaşadıklarını açıklamış, kendisini kaçıranların fiziki saldırılarının izlerini gözler önüne sermişti. Kendisine tecavüz edenlerin kesik, yanık gibi yaraların yanısıra zorla dövme yaptığını anlatan Hatice, o yıl TV’ye verdiği röportajda, kendisine saldıranları asla affetmeyeceğini ifade etmişti.

İşkence gördüğünü ve ‘hayatının mahvolduğunu’ söyleyen Hatice, “Defalarca kaçmaya çalıştım her seferinde yakalandım ve dayak yedim. Bana yiyecek içecek bir şey vermediler. Duş bile almama müsaade etmediler” demişti.

Onun yaşadıkları, toplumda infiale neden olmuş, Twitter’da, ‘#JusticePourKhadija’ (Hatice için adalet) kampanyası başlatılmıştı.

Hatice’nin avukatı İbrahim Haçan, mahkemenin verdiği cezaların yeterli olmadığını, birini kaçırmanın cezasının 30 yıl olabileceğini ve temyize başvuracaklarını açıkladı. Saldırganların 16 biner dolar (138 bin 536 lira) da para cezası ödeyeceklerini söyledi.

İnsan hakları savunucuları, Fas’ta, kadınların yarısından fazlasının şiddete maruz kaldığına dikkat çekiyor.

2018’de, hükümet zorla evlilik ve cinsel tacizi de içeren suçlara daha ağır cezalar öngören yasal düzenleme yapmış ancak bu evlilik içi tecavüzü içermediği, aile içi şiddeti net bir şekilde tanımlamadığı için İnsan Hakları İzleme Komitesi tarafından eleştirilmişti.