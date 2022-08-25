17 yaşında iki ‘uçuş’ rekorunun sahibi oldu

Belçika ve Britanya vatandaşı Mack Rutherford (17), dünyanın etrafını tek başına turlayan en genç pilot oldu.

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Beş ay süreyle 52 ülkenin üzerinde uçtuktan sonra 23 Mart’ta yola çıktığı noktaya, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya inerek turu tamamlayan Rutherford, Sudan’da kum fırtınasına, Hindistan’da fırtınaya yakalandı. Pasifik’te yerleşim olmayan bir adada bir gece geçirdi.

Daha önce rekor 18 yaşındayken beş ayda dünyayı turlayan Britanyalı pilot Travis Ludlow’a aitti. Rutherford’un onu karşılamak için Sofya’ya giden ablası Zara da dünyanın etrafını tek başına turlayan en genç kadın pilot unvanının sahibi.

Mack Ruhterford, gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini, hedeflerine ulaşmak için çok çalışmalarını tavsiye etti.

Kenya’nın ulusal parklarının, ABD’nin New York kentinin ve daha birçok yerin üzerinde uçmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan genç pilot, ‘uçmaya’ devam edeceğini, hava kuvvetlerine girmeyi düşündüğünü söyleyerek, ”Bu iş bitti. Şimdi okulda kaçırdıklarımı telafi etme zamanı” dedi.

‘Shark’ kullanan Rutherford, dünya turu sonrasında iki rekorun sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Biri dünyanın çevresinde uçan en genç insan, diğeri ‘microlight’ hava aracıyla (hobi amaçlı veya yarışlarda kullanılan en fazla iki kişilik küçük uçak) turlayan en genç isim.

Üç yaşından beri pilot olmak istediğini ve 2020’de 15 yaşında lisansını aldığını söyleyen Rutherford’un ablası Zara Ruhterford, anne-babasının onu dünya turu sırasında her gün aradığını, kendisinin de sürekli iletişim halinde olduğunu ve ona tavsiye verdiğini söyledi.