17 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Afyonkarahisar
- Muğla
- Denizli
- Aydın
- Burdur
- Antalya
- Ankara
- Eskişehir
- Sivas
- Bolu
- Karabük
- Giresun
- Amasya
- Erzurum
- Kars
- Van
- Siirt
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
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