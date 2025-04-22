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Yaramazlara biraz batar!

17 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

Sağanak beklenen iller:


  • Afyonkarahisar
  • Muğla
  • Denizli
  • Aydın
  • Burdur
  • Antalya
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Sivas
  • Bolu
  • Karabük
  • Giresun
  • Amasya
  • Erzurum
  • Kars
  • Van
  • Siirt

Meteoroloji: İstanbul ve Ankara dahil yurt genelinde sağanak bekleniyor

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