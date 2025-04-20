Meteoroloji: İstanbul ve Ankara dahil yurt genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde çarşambadan itibaren sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

İstanbul’da yağışlı hava

MGM’den hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve salı günü yurdun kuzeydoğu bölgelerinde yağış beklendiğini, salı akşam saatlerindeyse Ege’de yağış geçişi olacağını söyledi.

Çarşambadan itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını belirten Çelik, “Hafta sonuna kadar dört-beş gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış etkili olacak” dedi.

Yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görülecek, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de yağışların bir hafta sürmesi bekleniyor.

Batıdaysa yağışlar çarşambadan itibaren başlayacak.

Yağışların çarşamba, perşembe ve cuma kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacağını açıklayan Çelik, sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacağını mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.

Üç büyük kentte hava durumu

Ankara’da çarşamba dahil dört gün boyunca gök gürültülü sağanak görülecek.

Çelik “Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara’da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek” dedi.

İstanbul’daysa perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görülecek, şehirde en yüksek sıcaklıklar hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredecek.

İzmir’de de salı akşam saatlerinde yağış bekleniyor, perşembe ve sonrasında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklarsa bir hafta boyunca 25 derece civarında olacak.