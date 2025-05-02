16 ile sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak ve fırtına beklenen 16 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: AA

Sarı kod uyarısı yapılan iller:

Bingöl (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Bitlis (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Diyarbakır (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Elazığ (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Erzurum (gök gürültülü sağanak)

Hakkari (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Kars (gök gürültülü sağanak)

Mardin (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Muş (gök gürültülü sağanak)

Siirt (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Tunceli (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Şanlıurfa (toz taşınımı)

Van (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Batman (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Şırnak (gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı)

Ardahan (gök gürültülü sağanak)

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.