150 kişi ölmüştü: Firari müteahhit yakalama kararının kaldırılmasını talep etti

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında 81 yaşındaki firari sanık Hacı Mehmet Ersoy, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

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Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılmış, 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müteahhit Ersoy, 26 Aralık 2024’te görülen ikinci duruşmada tutuklanmıştı.

Ersoy, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 17 Ocak’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin verdiği ‘kocama hali’ raporu nedeniyle tahliye edilmişti.

Palmiye Sitesi’nde yakınlarını kaybeden ailelerin itirazı üzerine Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

DHA’nın aktardığına göre kolluk tarafından evinde bulunamayan Ersoy, dün avukatı aracılığıyla hakkındaki yakalama kararına itiraz etti.

150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi’yle ilgili davada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ile tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Davanın dördüncü duruşması 12 Haziran’da Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.