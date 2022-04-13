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Yaramazlara biraz batar!

1,5 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltında


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre evlerinin yakınlarında oynayan bebekten haber alamayan yakınları çevredeki aramada, onu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.


Yakınlarının hastaneye kaldırdığı küçük kız, yoğun bakımda tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve bebeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö.’yü (16) gözaltına aldı.

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