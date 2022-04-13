1,5 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. Dört-beş ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur.”