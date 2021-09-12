15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kanala devrildi: Kendisi hayatını kaybetti; arkadaşı yaralı

Erzincan’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
AA’nın haberine göre Günebakan köyü istikametinden şehir merkezine giden Nafiz Karadağ (15) yönetimindeki otomobil, Ekşisu Mesire Alanı mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Kanalda ters şekilde duran otomobildeki Karadağ ile 16 yaşındaki Emirhan Demir, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.
Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Karadağ hayatını kaybetti, Demir’in hayati tehlikesi var.
Karadağ ve Demir’in modifiyeli araç gösterisini izlemek amacıyla mesire alanına gittikleri belirtildi.