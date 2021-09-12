15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kanala devrildi: Kendisi hayatını kaybetti; arkadaşı yaralı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atanan İsmail Koyuncu ve heyeti üniversite içinde bulunan ‘şartlı bağış’ kapsamındaki kız yurduna el koymak istedi. Mahkeme bunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ancak rektörlük mahkeme kararını hiçe sayarak idari kararı dikkate aldı.