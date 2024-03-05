14 kişiye mezar olan MCG Tower davası: 'İnsanların ölebileceğini öngörmüşler ama hiçbir şey yapmamışlar'

6 şubat depremlerinde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Tower davasının ilk duruşması görüldü. 13 sanığın ‘bilinçli taksirle öldürme suçundan’ yargılandığı dava 31 Mayıs’a ertelendi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

İskenderun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, binanın yapım sorumluları tutuksuz ustabaşılar Abdülhamit B. ve Ali C, firma sahibi Ferhat S, inşaat yetkilileri Ali Cemil A. ve Hikmet Y, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, jeoloji mühendisi Mehmet İ, proje mühendisi Yıldıray Ş, mimar Hatice S, proje mimarı Meltem Y. ve statik proje mühendisi Mehmet Y. ile avukatlar ve müştekiler katıldı.

Tutuksuz sanıklardan biri duruşmaya gelmedi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sorumlular suçlamaları kabul etmedi

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan mimar Hatice S, görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürdü.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. ise sözleşmeye aykırı iş yapıldığı için bir süre önce projeden çıktıklarını iddia etti.

Statik proje mühendisi Mehmet Y, taşeron olduklarını ve kendilerinden istenen işleri yaptıklarını ileri sürdü. Proje mimarı Meltem Y. de hiç şantiyede bulunmadığını ve sadece projeyi tasarladıklarını ifade etti.

Müşteki Gizem G. sorumluların ceza almasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

‘İnsanların ölebileceği öngörülmüş’

Duruşmadan sonra yakınlarını kaybedenler, açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Evrensel‘in aktardığına göre kayıp yakını Süheyl Sümbültepe, hem belediyeye, hem yapı denetim firmalarına, hem statik proje ve kaba inşaatı yapanlara, hem de müteahhite karşı mücadele verdiklerini söyledi. Yapı denetim firmasının dördüncü kata kadar hak ediş verdiğini belirten Sümbültepe, sonraki 13 katın kaçak olduğunu, tüm sorumluların tutuklu yargılanması için adalet peşinde olduklarını söyledi.

Avukat Bülent Akbay, binanın temel atımından bitimine kadar her aşamasının yanlış ve kusurlu olduğunu söyledi: “Bu binanın sorumluları müteahhidinden çevre şehircilik bakanlığı temsilcilerine kadar her aşamada eksiklikleri görmüş insanların ölebileceklerini öngörmüş ancak bilerek isteyerek hiçbir şey yapmamışlar.”