14 ildeki kamu taşınmazları satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 14 ilde bulunan bazı taşınmazlar, ‘satış’ yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB’nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AA’nın karardan aktardığına göre taşınmazların özelleştirileceği kentler Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Şanlıurfa ve İzmir.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle düzenlenecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Söz konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahipleri, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alacak, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunacak ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri, İdarenin Ankara’daki adresine 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde belirtilen son teklif verme tarihlerine kadar elden teslim edecek.