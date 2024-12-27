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Yaramazlara biraz batar!

133 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi pazarda yakalandı

Ankara’da 133 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi pazar yerinde yakalandı.

Fotoğraf: AA

Kırşehir 2 nolu açık cezaevinden firar eden M.B’nin Etimesgut ve Sincan bölgesinde bulunabileceğine dair bilgi alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Cezaevine girmeden önce pazarcılık yaptığı öğrenilen firariyi yakalamaya yönelik Etimesgut ilçesindeki pazar yerleri kontrol edildi.

Yeşilova Mahallesi’ndeki pazar yerinde dünkü kontrollerde ekipleri görünce şüpheli hareketlerde bulunan 50’li yaşlardaki erkek takibe alındı.

Takip edildiğini anlayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Kontroller sonucunda şüphelinin cezaevi firarisi olarak aranan M.B. olduğu belirlendi.

Yol kesme, hırsızlık, silahla yağma suçlarından 133 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen M.B, adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edilecek.

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