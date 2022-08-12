13 ilin emniyet müdürü değişti

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle 11 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı.
Kararnameyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Belge Yönetimi ve Kordinasyon Daire Başkanı Recep Güzelyazıcı atandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş atandı.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Şanlıurfa Emniyet Müdürü oldu.
Karabük, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Siirt ve Sinop Emniyet Müdürlüklerine ise Polisbaşmüfetişi görevindeki isimler getirildi.