13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
Kahramanmaraş
- Adana
- Isparta
- Konya
- Yozgat
- Kastamonu
- Çorum
- Samsun
- Rize
- Trabzon
- Erzurum
- Kars
- Van
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
Kahramanmaraş
Gazeteciler Semra Pelek ve Dicle Baştürk bu sabah Artvin merkezli bir soruşturmadan gözaltına alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan haberi olduğunu belirtip İran’ın misilleme yapması halinde İsrail’i savunacaklarını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail saldırısında öldü.
İsrail’in İran’a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldüğü bildirildi.