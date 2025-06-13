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Yaramazlara biraz batar!

13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

Sağanak beklenen iller:


Kahramanmaraş

  • Adana
  • Isparta
  • Konya
  • Yozgat
  • Kastamonu
  • Çorum
  • Samsun
  • Rize
  • Trabzon
  • Erzurum
  • Kars
  • Van

Meteoroloji: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak

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